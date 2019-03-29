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Потомки Денисовского человека все еще живут среди нас

29.03.2019 18:58
Потомки Денисовского человека все еще живут среди нас

Два куска черепа размером с ладонь - первая найденная окаменелость Денисовского черепа. Фрагменты были обнаружены в пещере Денисова в Сибири в августе 2016 года. Митохондриальная ДНК, тип генетического материала, обычно унаследованного от матери, извлеченная из черепа, привязала его к Денисовскому человеку, заявил палеоантрополог Бенс Виола 28 марта на ежегодном собрании Американской ассоциации физических антропологов.

Презентация Виолы была одной из нескольких на встрече, которая подняла новые вопросы об этих неандертальских родственниках, включая то, как давно они существовали. Десять лет назад крошечная часть кости пальца дала Денисовскую ДНК, которая оказалась ключевой для идентификации населения каменного века. Анализ осадочных пород показывает, что денисовцы периодически населяли пещеру Денисова примерно 300 000-50 000 лет назад, а неандертальцы достигли пещеры примерно 200 000 лет назад.

Но мало что еще известно об эволюционной истории или идентичности денисовцев. Например, неясно, принадлежали ли денисовцы к особому виду Homo. И большинство исследователей говорят, что новых доказательств все еще недостаточно, чтобы разрешить эту тайну.

“Мы далеки от решения вопроса о видах денисовцев”, - сказал палеоантрополог Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне, который выступил на встрече с докладом о том, что известно о группе.

Виола из Университета Торонто и его коллеги сравнили цифровую реконструкцию фрагмента черепа с соответствующими частями 112 современных человеческих черепов и 30 черепов Homo каменного века, включая Homo sapiens и неандертальцев. Находка денисовцев не вписывалась ни в один из ранее известных видов. Некоторые особенности связывали окаменелость денисовцев с неандертальцами и с 430-летним испанским видом Homo, который имел Денисовское происхождение. Фрагмент Денисовского черепа на удивление толстый, больше похож на черепные кости Homo erectus каменного века, утверждает Виола.

"Такие доказательства трудно интерпретировать на данный момент", - сказала палеоантрополог Мария Мартинон-Торрес из Университетского колледжа Лондона на встрече. "Скрещивание близкородственных популяций, таких как денисовцы, неандертальцы и H. sapiens, порождает новые скелетные черты, которые могут скрыть то, что начиналось как, скажем, отличительный Денисовский вид".

Какую бы эволюционную нишу ни занимали эти загадочные гоминиды, по крайней мере три отдельные популяции денисовцев скрещивались с древними людьми, сообщил на встрече генетик популяции Мюррей Кокс из Университета Мэсси в Палмерстон-Норт, Новая Зеландия. Генетические остатки двух из этих популяций появляются в современных группах аборигенов в Папуа-Новой Гвинее, обнаружили Кокс и его коллеги.

По оценкам ученых, люди на Папуа-Новой Гвинее скрещивались с одной генетически отличной Денисовской популяцией около 46 000 лет назад. Скрещивание со второй линией денисовцев произошло около 30 000 лет назад и, возможно, еще 15 000 лет назад.

“До сих пор мы понятия не имели, что на островах Юго–Восточной Азии есть разные популяции денисовцев”, - сказал на встрече палеоантрополог Джон Хокс из Университета Висконсин-Мэдисон.

Он предсказал, что возможно будут найдены и другие денисовские популяции, которые обнаружатся в результате текущих исследований ДНК людей на Филиппинах, пишет ScienceNews.

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