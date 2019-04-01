Россия заплатит "высокую цену" за поддержку Венесуэлы

01.04.2019 07:15



Россия и Куба, которые являются главными союзниками действующего в Венесуэле правительственного режима Николаса Мадуро, заплатят за оказываемую ему поддержку "высокую цену". С таким заявлением выступил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, во время своего интервью телеканалу CNN. Также политик высказал мнение, что венесуэльский кризис может быть решен только после ухода Мадуро с поста главы государства, а для этого необходимо убедить военных Венесуэлы оказать влияние на отстранение действующего лидера от власти, пишет РБК.