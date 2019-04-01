Какие российские законы вступают в силу 1 апреля

01.04.2019 07:03



Какие изменения в законодательстве России вступают в силу с 1 апреля? Так, с сегодняшнего дня начинает действовать правительственный закон о повышении уровня социальных пенсий. Теперь социальные пенсионные выплаты для всех категорий российских граждан будут увеличены на 2%. Также в силу вступает скидка за безаварийную езду, которую ввел Российский союз автостраховщиков. Еще одним нововведением стало предоставление безвизового режима посещения Албании, начиная с 1 апреля по 31 октября текущего года граждане России смогут посетить Албанию без оформления визы и находиться на территории страны сроком до 90 дней, пишет ТАСС.