На Украине опубликовали промежуточные итоги выборов

01.04.2019 06:43



ЦИК Украины обработал порядка 33,28% протоколов голосования на выборах нового президента страны. Так, по предоставленным данным, в настоящее время лидером голосования становится шоумен Владимир Зеленский, который набрал 30,16% голосов. На втором месте действующий президент Украины Петр Порошенко. За него отдали свои голоса 16,69% украинских граждан. На третьем месте Юлия Тимошенко с 13,18% голосов, пишет газета Вести.