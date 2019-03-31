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ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента

31.03.2019 23:58
ЦИК Украины опубликовал первые результаты выборов президента

В соответствии с представленной информацией, за действующего президента страны отдали свои голоса 1 314 человек, что составляет 24,76% избирателей. За Владимира Зеленского - 1 252 (23,60%). На третьем месте расположилась Юлия Тимошенко: за нее проголосовало 17,07% украинцев, передает russian.rt.com.

Сообщается, что Центризбирком Украины пока опубликовал данные, которые были получены после обработки 0,17% протоколов с результатами голосования.

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