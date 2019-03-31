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Что произойдет если человечество отключить от интернета

31.03.2019 23:44
Что произойдет если человечество отключить от интернета

Интернет – это всемирная паутина, единая информационная сеть, в которой можно найти что угодно за считанные секунды. Чтобы получить нужную информацию больше не нужно сидеть над книгами в пыльных библиотеках. Достаточно зайти в интернет и ввести свой поисковый запрос. Уже через секунду можно будет выбрать нужные данные из сотен, которые выбьются по запросу. Интернет – это средство массовых коммуникаций: без соцсетей и мессенджеров редко кто представляет свою современную жизнь.

Как бы антиутопично не звучал этот вопрос, но что же будет, если отключить человечество от интернета?

В первую очередь, огромные убытки понесут интернет-провайдеры, а также производители гаджетов, в частности компьютеров и планшетов, которые приобретаются, в большинстве своем, с целью использования интернета.
Во-вторых, нарушится работа миллионов фирм: интернет-магазинов и кафе, создателей онлайн-игр, фрилансеров и многих других. Большинство крупных компаний, не специализирующихся на интернет-трафике также понесут большие потери.
Отсутствие интернета очень сильно повлияет и на отдельно взятую личность. Теперь человеку придётся пользоваться печатной картой, если он не знает, как найти тот или иной адрес. Друзьям и родственникам в другой город или страну придётся звонить по телефону, а новую иностранную фразу – выискивать в словарях.
Интернет также является местом, где можно найти любую книгу, будь то научная или художественная литература. В случае его отключения на всём земном шаре людям придётся, как и раньше, посещать библиотеки, часами выискивая нужную страницу, или просто прихватывая книги домой.

Библиотека

Для людей с интернет-зависимостью отключение интернета будет только плюсом, ведь они смогут излечиться от своей болезни и обрести в жизни новые радости, увидеть её краски.
Сомнительным, но всё же плюсом в исчезновении интернета будет отсутствие порнографических роликов и других запрещённых материалов в свободном доступе, что поможет сохранить в целости психику многих несовершеннолетних, которые часто натыкаются на то, что предназначено совсем не для них.
Подводя итог, можно сказать, что минусов от отключения интернета у всего человечества в разы больше чем плюсов, да и выглядит это как страшный антиутопический рассказ. В любом случае, во всём, в том числе и в использовании интернета, нужно знать свою меру, чередуя физические и умственные нагрузки с погружениями во всемирную паутину.

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