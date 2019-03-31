В Москву зачастили дикие лисы

31.03.2019 23:14



В жилых районах столичного мегаполиса все чаще стали замечать диких лис. Об этом сообщил глава московского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

По словам чиновника, за последние два года увеличилось количество обращений горожан по поводу диких лис. Кульбачевский также заметил, что еженедельно фиксируют более 30 обращений по данному поводу. В основном это юг, юго-восток города.

По мнению Кульбачевского, подобная ситуация связана с изменением климата. В столице стало меньше крыс, бродячих собак и кошек, а поскольку остается кормовая база в жилые районы наведываются дикие животные, передает РЕН ТВ.