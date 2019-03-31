Китайские ученые превращают сельскохозяйственные отходы в авиационное топливо

31.03.2019 10:10



Китайские ученые разработали метод превращения сельскохозяйственных отходов в авиационное топливо высокой плотности, которое может снизить выбросы углекислого газа в авиационной промышленности.

Исследователи из Даляньского института химической физики при Китайской академии наук использовали целлюлозу, основной компонент сельскохозяйственных и лесных отходов, в качестве сырья для производства своего рода полициоалканового соединения. Эта смесь отличает более низкой температурой замерзания и более высокой плотностью по сравнению с обычными топливами для двигателей. Ее можно использовать в качестве альтернативы существующим авиационным топливам высокой плотности или в качестве добавки для повышения эффективности других авиационных топлив.

Биотопливо получено из биомассы и имеет более высокую плотность, с которой самолет может летать дальше и перевозить больше, чем с использованием обычного реактивного топлива. По мнению исследовательской группы, это поможет уменьшить количество полетов, тем самым уменьшив выбросы углекислого газа.

В исследовании представлена новая стратегия производства перспективных авиационных топлив с целлюлозой. Исследователи все еще делают улучшения, и ожидается, что проект будет коммерциализирован через три-пять лет, пишет Xinhuanet.