В России не будут устанавливать "умные счетчики"

31.03.2019 08:29



Правительство России отказалось от идеи установки "умных счетчиков" газа. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак во время своего интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, после того, как была подсчитана стоимость реализации данной инициативы, было принято решение отказаться от установки счетчиков, поскольку слишком большая нагрузка ложится на плечи потребителей. Тем не менее Козак не исключил возвращения к данной идее в будущем, когда стоимость "умных счетчиков" снизится, пишет РИА Новости.