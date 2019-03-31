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На Украине опубликовали список "неприкасаемых" от посла США

31.03.2019 07:29
На Украине опубликовали список "неприкасаемых" от посла США

В Сети появился список "неприкасаемых" депутатов Верховной Рады Украины, который передала посол США Мари Йованович и о котором недавно упоминал генпрокурор Украины Юрий Луценко. Его, на своей странице в Facebook, опубликовал депутат Рады Сергей Мельничук. По его словам, ему удалось "раздобыть скрин" данного списка. В публикации Мельничук интересуется, отправятся ли национальные дружины Украины в гости к фигурантам списка, пишет РИА Новости.

Напоминаем, что сегодня на Украине состоятся выборы президента страны. Основная борьба, по мнению аналитиков, развернется между тремя кандидатами: шоуменом Владимиром Зеленским, являющимся лидером президентских рейтингов, действующим главой Украины Петром Порошенко и лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

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