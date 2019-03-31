Впервые в истории в Словакии будет женщина-президент

31.03.2019 07:14



В минувшую субботу в Словакии прошел второй тур президентских выборов. По итогам голосования главой республики избрана 45-летняя Зузана Чапутова, которая является адвокатом из города Пезинок в Западной Словакии. Чапутова станет первой женщиной-президентом в истории страны, которая получила независимость в 1993 году. Ее соперником во втором туре голосования был заместитель председателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, поддержку которому оказывала правящая партия Словакии "Направление - социальная демократия", пишет ТАСС.