Саакашвили рассказал, зачем жевал галстук

30.03.2019 10:10



Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили объяснил, зачем он жевал свой галстук во время телеэфира в 2008 году, когда происходил конфликт между Грузией и Южной Осетией. Об этом политик рассказал в интервью изданию "Гордон". По его словам, это давняя привычка, которая появилась у него еще в то время, когда он отдыхал в детском лагере "Артек" и жевал пионерский галстук. Поэтому, в момент стрессовой ситуации он, не зная что его снимают, машинально вернулся к вредной привычке. Но теперь, Саакашвили рассказал, что соблюдает диету и даже похудел, благодаря "отказу от галстуков", пишет РИА Новости.