Газпром построит новый комплекс переработки СПГ на Балтике

30.03.2019 09:49



Газпром, совместно с Русгаздобычей, построит один из крупнейших в России комплексов по переработке и сжижению газа в Усть-Луге на Балтике. В комплекс войдут газоперерабатывающий завод и завод по сжижению газа. Общую стоимость проекта специалисты Газпрома оценили в 700 млрд рублей. Ежегодно комплекс будет перерабатывать 45 млрд кубометров "сырого" газа, получая на выходе 13 млн тонн сжиженного природного газа и 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов. Также планируется получение 4 млн тонн этана, которые будут переправляться на газохимический завод Русгаздобычи для последующей переработки в полиэтилен. Газпром рассчитывает запустить первую очередь проекта до конца 2023 года, а полностью комплекс заработает до окончания 2024 года, пишет Коммерсант.