Истребители Британии и Дании сопроводили российские Ту-160

30.03.2019 08:55



Как сообщили в Министерстве обороны РФ, два истребителя ВВС Великобритании и Дании сопроводили российские бомбардировщики Ту-160 во время выполнения планового полетов. Маршрут двух российских Ту-160 проходил над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Во время полета над отдельными участками маршрута, к российским бомбардировщика присоединились F-16 ВВС Дании и Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании, пишет ТАСС.