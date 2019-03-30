Трамп готов обсудить кризис в Венесуэле с Путиным

30.03.2019 08:36



Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов обсуждать кризис в Венесуэле с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он будет говорить на эту тему с главами многих стран, в том числе и с китайским лидером Си Цзиньпинем. Тем не менее ранее, Трамп резко высказывался о присутствии российских военных на территории Венесуэлы. Он заявлял, что Россия должна немедленно убраться из страны и для достижения этой цели США будут использовать все имеющиеся средства, пишет РБК.