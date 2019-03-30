Toyota заключит специнвестконтракт и вложит в проекты 20 млрд рублей

30.03.2019 00:52



Японская автомобильная компания «Toyota» выразила желание заключить специальный инвестиционный контракт, в рамках которого она вложит в развитие российского производства порядка 20 млрд рублей, сообщают «Вести.Экономика». Компания намерена запустить свое производство в Санкт-Петербурге, поскольку у нее имеется необходимость в локализации изготовления целого ряда автомобильных деталей в России, для того чтобы уменьшить издержки на логистику.