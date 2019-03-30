Чистая прибыль Huawei за 2018 год увеличилась на четверть

30.03.2019 00:43



Согласно представленному отчету, общая выручка компании «Huawei» по итогам 2018 года увеличилась более чем на 19% и составила 721 млрд юаней, а чистая прибыль составила чуть более 59 млрд юаней, что на 25% больше чем в 2017 году, сообщает «Rspectr.com». Об этом заявили официальные представители компании. Кроме того, было озвучено, что 14% от выручки было направлено на финансирование различных инновационных разработок в сфере цифровых технологий, электроники и всех сопутствующих отраслей.