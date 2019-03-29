Медведев рассказал, что ежедневно отжимается около 50 раз

29.03.2019 22:53



Дмитрий Медведев, занимающий пост премьер-министра Российской Федерации, в рамках интервью с Яной Чуриковой, поведал зрителям о том, что регулярно занимается спортом и ежедневно совершает не менее пятидесяти отжиманий, сообщают «РИА новости». Политик заявил, что спорт и физическая активность крайне важна, особенно для тех людей, которые в силу жизненных и рабочих обстоятельств ведут «сидячий» образ жизни.