Ипотека заменит долевое строительство в течение 3-5 лет

29.03.2019 22:40



В обозримом будущем долевое строительство полностью исчезнет как явление, а ему на смену придет ипотечное кредитование, которое займет весь сегмент целиком и безраздельно, сообщает «Российская газета». Об этом рассказал Дмитрий Медведев, занимающий пост премьер-министра Российской Федерации. Кроме того, он сообщил, что считает долевое строительство явлением прошлых десятилетий, сформировавшееся по причине отсутствия приемлемых для потребителей программ ипотечного кредитования.