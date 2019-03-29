Власти Венесуэлы запретили Гуайдо в течение 15 лет занимать госпосты

29.03.2019 20:41



Хуану Гуайдо, являющемуся самым узнаваемым оппозиционным политиком в мире, по решению правительства Венесуэлы было запрещено занимать какие-либо государственные посты сроком на 15 лет, сообщают «RuNews.ru». Причиной для подобного решения стало обвинение в подделке политиком своей финансовой декларации о доходах. По информации, имеющейся у правительства Венесуэлы, Гуайдо совершил 91 поездку за границу страны, потратив на это порядка $171 тыс., хотя его финансовое состояние не позволяет осуществлять подобные затраты. Подобная информация наводит на мысли о том, что политик получает спонсирование от «заинтересованных стран».