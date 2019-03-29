В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400

29.03.2019 19:58



Объединение сенаторов США внесло на рассмотрение в Конгресс законопроект, суть которого заключается в запрете на продажу Турции истребителей «F-35», поскольку она намерена закупить российские системы ПВО «C-400», сообщает «RT». Американские политики заявили, что президент Турции стремится к тесному военному сотрудничеству с Россией, что угрожает национальной безопасности США. Если Дональд Трамп и представители его администрации смогут доказать Конгрессу тот факт, что Анкара откажется от покупки российских систем ПВО, то только тогда истребители смогут быть проданы Турции.