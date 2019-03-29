Тимошенко обещала не протестовать в случае поражения на выборах

29.03.2019 19:41



Юлия Тимошенко, являющаяся кандидатом на пост президента Украины и главой политической партии «Батькивщина», заявила о том, что в случае своего поражения она не будет устраивать протестов, митингов и других подобных мероприятий, сообщает «ТАСС». Украинский политик подчеркнула, что в связи с предвыборной гонкой ситуация в стране накалилась максимально, насколько это возможно. Стоит уточнить, что лидирующее положение в «президентской гонке» по-прежнему занимает шоумен Владимир Зеленский: за него готовы отдать свой голос порядка 28% избирателей.