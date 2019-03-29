ЦБ снизил оценку оттока капитала из России в 2018 году

29.03.2019 18:24



Банк России опубликовал отчет, согласно которому в 2018 году чистый отток капитала из России составил не $67,5 млрд, как оценивали специалисты регулятора раньше, а $63,3 млрд. При этом, чистый отток капитала частного сектора в 2017 году составлял порядка $25,1 млрд. Также, специалисты Банка России прогнозируют, что отток чистого капитала из РФ в 2019 году составит $35 млрд, в 2020 году - $17 млрд, а в 2021 году - $13 млрд, пишет ТАСС.