В субботу состоится акция "Час Земли"

29.03.2019 17:57



Москва присоединится к международной экологической акции "Час Земли", которая начнется 30 марта в 20:30 по мск. В это время будет выключена на один час подсветка Московского Кремля, собора Василия Блаженного, здания ГУМа, московских гостиниц и вокзалов, павильонов ВДНХ, а также более 2 тыс. зданий по всей столице, включая и здания на Тверской улице и Новом Арбате. Также, 30 марта в парке Зарядье состоятся развлекательные мероприятия, посвященные акции, пишет РБК.