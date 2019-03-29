Банк России обеспокоен ростом долговой нагрузки россиян

29.03.2019 17:39



Директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что регулятор обеспокоен ростом долговой нагрузки россиян. По ее словам, долговая нагрузка населения России приближается к пику 2014 года. По состоянию на 1 марта текущего года годовой темп роста долговой нагрузки составил порядка 23,7%. При этом в Банке России связывают столь серьезный рост данного показателя с быстрым ростом необеспеченного кредитования населения, пишет РИА Новости.