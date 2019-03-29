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Банк России обеспокоен ростом долговой нагрузки россиян

29.03.2019 17:39
Банк России обеспокоен ростом долговой нагрузки россиян

Директор Департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что регулятор обеспокоен ростом долговой нагрузки россиян. По ее словам, долговая нагрузка населения России приближается к пику 2014 года. По состоянию на 1 марта текущего года годовой темп роста долговой нагрузки составил порядка 23,7%. При этом в Банке России связывают столь серьезный рост данного показателя с быстрым ростом необеспеченного кредитования населения, пишет РИА Новости.

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