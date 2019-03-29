Медведев прокомментировал арест Абызова

29.03.2019 17:23



Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал арест бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова. По словам Медведева, лично у него нет никаких претензий к работе Абызова в качестве министра. Премьер считает, что арест и заведенное на Михаила Абызова дело связано с его предпринимательской деятельностью и конфликтом с кредиторами. Напоминаем, что Михаила Абызова арестовали 27 марта по обвинению в хищении 4 млрд рублей и организации ОПС. По решению Басманного суда города Москвы он проведет в следственном изоляторе два месяца до 25 мая, пишет Коммерсант.