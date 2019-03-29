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Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели

29.03.2019 16:48
Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал, что российский интернет не будет регулироваться так, как это делают китайские власти. Об этом премьер рассказал во время общения с пользователями ВКонтакте, когда его попросили прокомментировать новый закон, призванный защитить Рунет от киберугроз. По его словам, так как в большой степени мировая сеть регулируется в США, Россия должна защитить себя от возможного отключения. Закон о защите Рунета призван не отключать российских граждан от мировой сети, а наоборот, защитить интересы россиян в существующих реалиях, пишет ТАСС.

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