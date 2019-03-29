Госдума рассмотрит законопроекты о праве работника выбирать зарплатный банк

29.03.2019 16:33



Государственная дума РФ рассмотрит пакет законопроектов о наделении работника правом выбирать кредитную организацию, в которую работодатель обязан переводить его заработную плату. Данный пакет законов внесен на рассмотрение Думы Правительством РФ. Согласно документам, срок, в течение которого работник должен уведомить работодателя о смене кредитной организации, увеличивается с 5 до 15 дней. Также, законопроекты предусматривают штрафные санкции за отказ или препятствие работодателя переводить зарплату сотрудника в выбранный им банк. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 20 тыс. рублей, для работодателей, которые осуществляют свою деятельность без образованию юр. лица - от 1 до 5 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 30 до 50 тыс. рублей, пишет ТАСС.