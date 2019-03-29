Эксперты назвали причину падения Boeing 737 MAX в Эфиопии

29.03.2019 15:55



Как стало известно изданию The Wall Street Journal, которое ссылается на собственные источники, пожелавшие остаться неизвестными, специалисты, расшифровали данные черных ящиков Boeing 737 MAX, разбившегося в Эфиопии. Так, по предоставленной информации, эксперты подтвердили, что с высокой долей вероятности катастрофа произошла из-за сбоя в работе системы Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), которая корректирует положение самолета в воздухе. Из-за конструктивных особенностей Boeing 737 MAX, во время полета нос самолета задирается вверх, а данная система корректирует положение лайнера, не оповещая пилотов о своих действиях, пишет РБК.