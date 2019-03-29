Косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье будет спасать команда Кусто

29.03.2019 14:07



Стали известны некоторые подробности судьбы касаток из Приморья, за которыми, как оказалось, наблюдают во всем мире. Как сообщает ТАСС, эксперты из Whale sanctuary project (в котором принимает участие океанолог Жан-Мишель Кусто) собираются на следующей неделе прибыть в Россию для спасения и реабилитации приморских пленников из «китовой тюрьмы».

Как ранее рассказывал представитель организации Чарльз Виник, недавно экспертам пришло приглашение из российского Министерства природных ресурсов и экологии. В данный момент компания прорабатывает все детали предстоящей.