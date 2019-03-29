Косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье будет спасать команда Кусто
Стали известны некоторые подробности судьбы касаток из Приморья, за которыми, как оказалось, наблюдают во всем мире. Как сообщает ТАСС, эксперты из Whale sanctuary project (в котором принимает участие океанолог Жан-Мишель Кусто) собираются на следующей неделе прибыть в Россию для спасения и реабилитации приморских пленников из «китовой тюрьмы».
Как ранее рассказывал представитель организации Чарльз Виник, недавно экспертам пришло приглашение из российского Министерства природных ресурсов и экологии. В данный момент компания прорабатывает все детали предстоящей.
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