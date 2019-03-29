Актеры Охлобыстин и Пореченков записали ролик «в поддержку» Зеленского

29.03.2019 12:01



Российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков сняли юмористическое видео «в поддержку» кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского, передает РБК. Запись была обнародована в Instagram Охлобыстина.

По сюжету актеры присели за стол, в их руках – стаканы. Пореченков произносит фразу: «Ну, если он выиграет…», а Охлобыстин подхватывает: «Он будет нам должен». После этого оба произносят фразы «слава Украине», «Крым наш» и «все наше», и выпивают содержимое стаканов. Затем герои ролика обнимаются и кричат: «Только Зеленский!».

Напомним также, что украинский «коллега по цеху» Зеленский сегодня занимает лидирующие позиции в рейтинге кандидатов на пост президента Украины. Сами выборы пройдут уже в эти выходные, 31 марта.