Найдено тело контрактника, который сбежал из части в Тверской области

29.03.2019 12:40



Поисковая группа обнаружила тело контрактника, который ранее ушел из воинской части под Ржевом, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-службы Западного военного округа. Рядом также были найдены оружие и боеприпасы. Как сообщается, поиски проводили сотрудники Минобороны РФ и местные правоохранительные органы.

Как пишут некоторые СМИ, речь идет о 26-летнем Денисе Белоусове, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Воинскую часть он покинул обманным путем. Не исключено, что случившееся продиктовано личными мотивами.