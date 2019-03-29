В Тверской области из воинской части сбежал вооруженный сержант-контрактник

29.03.2019 09:39



В Тверской области из воинской части сбежал сержант-контрактник, о чем Интерфаксу рассказал собеседник, знающий о ситуации. Как уточняется, дезертир ушел из воинской части, расположенной под Ржевом. Согласно предварительной информации, с собой у него есть автомат Калашникова, а также патроны. В данный момент ведутся его поиски. Побег был совершен в ходе несения караула.

Интерфакс уточняет, что на данный момент официального подтверждения этой информации нет. Имя дезертира также пока не называется.