Исаакиевский собор передумали отдавать РПЦ

29.03.2019 11:32



Вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ больше не стоит, о чем в беседе с РБК сообщили свои источники (из правительства и Минкульта). Поясняя ситуацию, один из собеседников отметил, что для нормального функционирования церкви в соборе (проведение служб) нет необходимости в «передаче» Исаакия. В итоге, по его словам, все стороны пришли к понимаю.

Решение закрыть вопрос о передаче модно назвать политическим. Первостепенную роль в этом сыграло недовольство жителей Санкт-Петербурга, которые выступали против передачи собора РПЦ, выходя на митинги и массовые протесты.

Все это происходит на фоне приближающихся сентябрьских выборов губернатора.