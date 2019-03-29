Российские корабли сопровождают корабли НАТО в Черном море

29.03.2019 10:57



Корабли Черноморского флота (ЧФ) взяли на себя сопровождение группы кораблей НАТО, которые недавно вошли в акваторию Черного моря. Как передает РИА Новости, сообщение об этом поступило от Национального центра управления обороной. Сообщается, что в море вошли фрегаты ВМС Нидерландов, Канады и Испании.

Со стороны России наблюдение за ними проводят корабли ВМФ России «Иван Хурс» и «Василий Быков».

Напомним также, что ранее поступала информация о том, что НАТО сообщило о нахождении своих кораблей в регионе с целью прохождения учений и отработки взаимодействия с партнерами из Украины и Грузии.