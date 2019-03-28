Корабли НАТО вошли в Чёрное море

28.03.2019 22:59



Четыре боевых корабля коалиции НАТО прошли Босфор и Дарданеллы, а затем вошли в акваторию Черного моря, сообщает «Интерфакс». По имеющейся информации, а также по заявлениям посольства Канады на Украине, 1 апреля текущего года, два из четырех кораблей зайдут в порт Одессы, в рамках своего очередного планового визита. По заявлению политиков, концентрация объединенного европейского флота в акватории Черного моря позволит сохранить безопасность региона.