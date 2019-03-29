Гуаидо отказался отвечать, где он берет деньги на дорогие поездки

29.03.2019 10:14



Лидер венесуэльских оппозиционеров Хуан Гуаидо, самопровозгласивший себя временным главой страны, заявил, что не будет предоставлять отчеты о своих поездках за границу, стоимость которых составила порядка ста тысяч долларов. Как передает РИА Новости, статья об этом была опубликована в Nacional. Кроме этого, оппозиционер категорически отверг решение, принятое властями о запрете ему занимать государственные должности в течение пятнадцати лет.

История началась с того, что ограничения против Гуаидо были приняты после того, как в его декларации были обнаружены нарушения. В частности, выяснилось, что он порядка 90 раз совершал заграничные поездки, сумма которых в общем составила порядка ста тысяч долларов. При этом источники этих финансирований неизвестны.