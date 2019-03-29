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Употребление бананов полезно для взрослых и детей

29.03.2019 07:49
Употребление бананов полезно для взрослых и детей

Ищете дешевую, здоровую и легкую в переноске пищу, чтобы повысить свое здоровье? Обратите внимание на бананы.

Бананы содержат витамины А, С и В6, калий, магний, фолат, рибофлавин, ниацин, тиамин, а также железо, белки, углеводы, жиры и волокна. Также эти плоды отличаются высокими питательными свойствами.

Известно, что бананы помогают улучшить пищеварение, а витамин B6 способствует увеличению метаболизма и уменьшению жировой ткани, накопленной организмом. Бананы также помогают очистить печень от излишних химикатов и поддерживают здоровье нервной системы человека.

Когда говорят об источниках витамина С, бананы обычно не упоминают. Но, на самом деле, один банан среднего размера обеспечивает до 10% ежедневной нормы потребности в витамине С, который помогает предотвратить повреждение клеток и тканей, а также играет роль в производстве коллагена, который поддерживает вашу кожу здоровой, и серотонина, который влияет на сон и настроение.

Также, один банан среднего размера содержит до 13% ежедневной нормы потребности в марганце. Марганец помогает в производстве коллагена и защищает кожу и другие клетки от повреждения свободными радикалами.

Бананы помогают поддерживать здоровье сердца и нервной системы. Калий из плода поддерживает сокращение мышц в организме и сердечный ритм в норме, сохраняя при этом низкое кровяное давление. Высокое содержание калия в бананах предотвращает образование камней в почках и потерю костной ткани.

Плод дает преимущества и детям, главным образом оберегая их от дефицита питательных веществ.

Бананы могут помочь избежать увеличения веса и дать организму больше энергии у взрослых и детей. Плод содержит клетчатку, которая способствует улучшению работы кишечника. Употребление банана дает 12% ежедневной потребности организма в клетчатке.

В бананах содержится сахароза, фруктоза и глюкоза в виде естественных сахаров, что дает преимущества детям и спортсменам которым нужно большое количество энергии для их ежедневной деятельности, пишет MedicalDaily.

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