Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака

28.03.2019 07:44



Употребление всего одной бутылки вина в неделю увеличивает пожизненный риск возникновения рака. Это, согласно новым исследованиям команды ученых из Университетской больницы Southampton NHS Foundation Trust, Университета Бангора и Университета Саутгемптона, эквивалентно выкуриванию от 5 до 10 сигарет в неделю.

Причем для женщин употребление одной бутылки вина в неделю увеличивает абсолютный пожизненный риск рака в той же степени, что и курение 10 сигарет в неделю, в основном из-за повышенного риска рака молочной железы, вызванного употреблением алкоголя.

Для мужчин употребление бутылки вина в неделю увеличивает абсолютный пожизненный риск рака, эквивалентный курению 5 сигарет в неделю. Это связано с риском развития рака в таких частях тела, как кишечник, печень и пищевод.

По оценкам группы, если бы 1000 некурящих мужчин и 1000 некурящих женщин выпивали по одной бутылке вина в неделю в течение всей своей жизни, примерно у 10 мужчин и 14 женщин развился бы рак. И если 1000 мужчин и 1000 женщин выпивают три бутылки вина в неделю, то в результате у 19 мужчин и 36 женщин может развиться рак. Команда утверждает, что три бутылки в неделю эквивалентны курению примерно 8 сигарет в неделю для мужчин и 23 сигарет в неделю для женщин.

Исследователи говорят, что алкоголь обычно воспринимается общественностью как гораздо менее вредный, чем курение, несмотря на то, что он напрямую связан с несколькими различными типами рака. С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.

"Хорошо установлено, что серьезное употребление алкоголя связано с раком рта, горла, голосовых связок, пищевода, кишечника, печени и груди", - говорит доктор Тереза Хайдс, один из авторов исследования. "Тем не менее, в отличие от курения, это не широко понимается общественностью. Мы надеемся, что, используя сигареты в качестве компаратора, мы могли бы более эффективно донести это сообщение, чтобы помочь людям сделать более информированный выбор о ведении здорового и правильного образа жизни".

При этом ученые заявляют, что на индивидуальном уровне риск рака, связанный с употреблением алкоголя или курением, будет варьироваться, и для многих людей воздействие 10 единиц алкоголя (одна бутылка вина) или от 5 до 10 сигарет может быть очень разным, пишет The Independent.