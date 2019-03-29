Российские операторы проведут тестирование Рунета на "суверенность"

29.03.2019 07:15



Российские операторы МТС, "МегаФон" и "ВымпелКом" проведут тестирование нового оборудования для глубокой фильтрации трафика, которое создано российской компанией RDP.RU. Данное предложение поступило от Роскомнадзора. Тестирование необходимо ведомству для подготовки нового законопроекта о суверенном Рунете. С помощью новой системы специалисты Роскомнадзора смогут более эффективно фильтровать контент из реестра запрещенных ресурсов. Тестирование оборудование будет проводится в одном из российских регионов, это определят представители операторов совместно со специалистами ведомства, пишет РБК.