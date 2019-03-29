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Бразилия требует отозвать российских военных из Венесуэлы

29.03.2019 06:56
Бразилия требует отозвать российских военных из Венесуэлы

Министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу заявил, что Россия должна отозвать своих военных из Венесуэлы в том случае, если они находятся на территории страны с целью защиты и оказания поддержки режиму Николаса Мадуро. По мнению Бразилии, данные действия российской стороны еще больше усугубляют социально-экономический кризис в Венесуэле. Также, бразильская сторона придерживается позиции, что венесуэльский кризис можно решить только путем новых выборов, которые должны проходить при участии временного правительства во главе с Хуаном Гуаидо, пишет ТАСС.

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