Минтруд предлагает доплачивать за стресс на работе

29.03.2019 06:42



В Минтруде приняли решение разработать новую методику оценки вредности условий труда. Так, помимо шума, вибрации и опасного излучения к условиям труда негативно влияющим на здоровье работника могут быть отнесены эмоциональные и интеллектуальные нагрузки. При этом согласно градации условий труда на оптимальные, допустимые, вредные или опасные работнику положены специальные компенсации в виде доплаты, дополнительного отпуска или сокращенной рабочей недели. В зависимости от признания той или иной степени влияния эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на здоровье работника, к ним могут быть применены определенные виды компенсаций, пишет газета Известия.