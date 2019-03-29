Сбербанк начал выпуск бюджетной бизнес-карты «Мир»

29.03.2019 00:51



Сбербанком инициирован выпуск бюджетных карт платежной системы «Мир», предназначенных специально для работников бюджетных организаций, а также для победителей тендерных конкурсов, которые переходят на Национальную платежную систему, сообщают «Banki.ru». По заявлению официального представителя «Сбербанка», данные карты специально созданы для работников тех организаций, счета которых находятся в Федеральном Казначействе.