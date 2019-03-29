Россия прояснила ситуацию со счетами россиян в Великобритании

29.03.2019 00:22



Как стало известно, между Федеральной налоговой службой России и Британской налоговой службой (HMRC) существует надежный канал, посредством которого осуществляется обмен информацией, как по налоговым запросам, так и по схеме автоматического обмена отчетами между странами, сообщает «РБК». Об этом заявили официальные представители ФНС России, опровергнув слухи о том, что Великобритания отказалась от автоматического обмена информацией с Россией.