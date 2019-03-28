В Петербурге потратят 5 млрд рублей на технику для уборки улиц

28.03.2019 23:52



Согласно заявлению Александра Беглова, являющегося ВрИО губернатора города, вышеназванные затраты будут финансироваться кредитными средствами, а помощь в погашении кредитных процентов, предположительно, будет направлена из федерального бюджета, к которому готовится соответствующая просьба, сообщает «ТАСС». Беглов уточнил, что 3 млрд рублей будет потрачено на закупку специализированной техники для уборки снега, а оставшиеся 2 млрд будут направлены на увеличение количества трамваев. Необходимость вышеназванных затрат обосновывается интенсивным развитием Юго-Запада Санкт-Петербурга.