Рынок каршеринга в РФ вырос в пять раз и достиг семи млрд рублей

28.03.2019 23:43



Согласно исследованию «Сбербанка», российский рынок «каршеринга» за последнее время увеличился в 5 раз, а его общий финансовый оборот составил более 7 млрд рублей в год, сообщает «Bfm.ru». Лидером в данной отрасли безоговорочно является Москва, чей автопарк каршеринга составляет чуть более 16 тыс. машин, в то время как на остальные отечественные регионы приходится немногим более 3,8 тыс. автомобилей. За прошедший год каждый пользователь, в среднем, потратил на услуги каршеринга чуть менее 3,5 тыс. рублей, совершив при этом чуть более 20 поездок.