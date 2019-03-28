ФСБ, пограничники и ЧФ проводят учения возле полигона Опук

28.03.2019 21:25



Совместные силы ФСБ, Черноморского флота и Пограничного управления России проводят учения в акватории Черного моря, близ полигона «Опук», сообщают «Аргументы недели-Керчь». Целью вышеназванных учений является проверка общей готовности территориальных подразделений к отражению атак возможного противника. В ходе учений отрабатываются маневры, направленные на уничтожение наземных и надводных целей при помощи боевых кораблей и авиации.