Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

28.03.2019 22:52



Виктор Ишаев, ранее являвшийся губернатором Хабаровского края, согласно решению Басманного суда, был отправлен под домашний арест, основанием данного решения послужило ходатайство следствия, сообщают «РИА новости». Следствие настаивало на подобной мере пресечения, поскольку Ишаев не признает свою вину. Бывший губернатор обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Адвокат подсудимого предложил суду отпустить своего подзащитного под залог в 15 млн рублей.