Сенатор США запугивал Мадуро снимком мертвого Каддафи

28.03.2019 21:03



Марко Рубио, являющийся сенатором из США, завуалировано угрожал президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, выкладывая снимок покойного Каддафи в рамках своих обращений к нему на своей странице в «Twitter», сообщает «ПолитикаСегодня». Данную информацию озвучил Джо Ломбардо, являющийся сокоординатором национальной антивоенной коалиции (UNAC), после того как встретился с Мадуро. По словам Ломбардо, в ходе встречи Мадуро продемонстрировал ему свою личную переписку с американским политиком, где фигурировало фото ныне покойного Муамара Каддафи.