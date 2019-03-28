Путин поручил до осени заключить соглашения по грузам для Севморпути

28.03.2019 20:31



Владимир Путин, занимающий пост президента Российской Федерации, дал поручение, согласно которому к осени текущего года должны быть заключены соглашения о грузоперевозках по Северному морскому пути, сообщает «ТАСС». Соглашения должны быть долгосрочными и четко оговаривать с грузоотправителями вопросы стоимости и объемов перевозок, дабы исключить любые непредвиденные обстоятельства. Кроме того, немногим ранее, перед государственной корпорацией «Росатом» была поставлена задача, согласно которой необходимо выделить источники финансирования на вышеназванные цели.